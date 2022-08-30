麥可塞拉聲演膽小的獵犬「漢克」。（車庫娛樂提供）

楊紫瓊為精明幹練的貓媽媽「由紀」配音。（車庫娛樂提供）

爆笑武打動畫片《刀鋒劍客》（Blazing Samurai）由《功夫熊貓》、《大英雄天團》製作團隊打造，《獅子王》導演羅伯明可夫（Rob Minkoff）、《大英雄天團》導演馬克寇席爾（Mark Koetsier）共同執導，邀請山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、麥可塞拉（Michael Cera）配音，故事描述一位性格天兵的小狗為了成為武士，來到一座屬於貓咪的小鎮請求傳奇貓武士收他為徒，同時，有個大壞蛋正計畫要消滅這個城鎮。

廣獲台灣影迷喜愛的「ㄇㄉㄈㄎ」山繆傑克森，這次獻聲傳奇貓武士「金寶」，金寶的功夫了得，但因一場意外而決定歸隱江湖。山繆傑克森表示，自己一直都很喜歡武士片跟動畫片，這次正好滿足了他的2種興趣，「我一直都很欣賞所謂的武士道，它是關於名譽、品行，還有為了更崇高的目標而犧牲。」山繆傑克森曾在《星際大戰》前傳三部曲中飾演絕地武士「雲度」，他認為金寶很像絕地武士，「漢克（主角名）就是絕地大師金寶的學徒。」導演羅伯明可夫認為，山繆傑克森是金寶最完美的人選，「他渾厚的嗓音和個性與金寶非常契合。」

麥可塞拉在《刀鋒劍客》中聲演膽小的獵犬「漢克」，他好不容易才說服金寶收他為徒，麥可賽拉對於能和山繆傑克森同台演出印象深刻。「我很喜歡山謬的工作方式，他根本就是真正的忍者和武士。他可以很快抓到每一場戲的重點，他總是能夠掌控一切，他總是能夠讓人留下深刻印象。」山繆傑克森也很高興能和麥可賽拉合作，「能跟麥可演對手戲真是太好了，我在很多不同層面上都很欣賞和享受他（過去的）的作品。」

除此之外，近來以《媽的多重宇宙》獲得注目的楊紫瓊，也將在片中為精明幹練的貓媽媽「由紀」配音，她有個身材嬌小但夢想成為武士的女兒「惠美子」。身為國際武打巨星的楊紫瓊，這次轉戰動畫領域，是否會展現出什麼精彩功夫，備受期待。《刀鋒劍客》將於9月30日全台上映。