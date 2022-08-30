「普丁大腦」杜金（Alexander Dugin）其愛女杜吉娜（Darya Dugina）日前外出，車輛在途中無故引爆當場死亡。俄當局隨即掌握一名年約40歲烏籍婦人，外媒週日報導指出，凶嫌在莫斯科被發現遭砍17刀慘死，然而，本案疑似涉及另一名同夥。

《新聞週刊》(Newsweek)報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）指認一名43歲烏克蘭婦女娜塔莉亞·沃夫克（Natalia Pavlovna Vovk）是本次謀殺案的凶嫌。據了解，她花了1個月的時間策劃，帶著12歲女兒住在當地一棟出租公寓，事件曝光其身分也遭駭客起底，稱曾經服役於烏克蘭軍隊。近日社交平台流傳一項未經證實的消息，「塔莉亞·沃夫克驚傳陳屍位於莫斯科郊區的一棟公寓」。

據奧地利媒體報導，當時她身中17刀倒在地板上，被發現時手上還握有一張紙條，不清楚到底寫了什麼。奧地利國家安全情報局已展開調查是否屬實，至於她年幼的女兒則下落不明。

另據英國《衛報》（The Guardian）報導指出，俄當局還指控一名44歲同夥齊加年科(Tsyganenko)，身分疑似是烏克蘭恐怖組織參與破壞行動，他在一間租用車庫組裝簡易炸藥，負責提供塔莉亞假身分、假車牌逃亡。

杜吉娜與父親當晚結束一場音樂祭活動，回家前臨時決定互換車開，沿途行經莫斯科以西20公里處突然爆炸起火，杜金人在後頭全程目睹，當局推測杜金才是真正目標，因此被鎖定。