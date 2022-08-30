芙蓉花神特調啤酒，200元。（星巴克提供）

粉紅年代氣泡調酒，400元2杯。（星巴克提供）

持續高溫的天氣，許多民眾會趁著夜晚較為涼爽的時段出門走走，星巴克因此推薦數間可於晚上到訪的門市，搭配僅於指定門市販售的咖啡啤酒與調酒，另即起至11月1日於指定門市購買兩種口味罐裝或杯裝啤酒享優惠。

星巴克首推台北時代門市，位在大台北最具指標性的時髦都會區信義區及繁榮的百貨商圈內，戶外座位近期移入繁茂植栽，大片葉面交錯打造出熱帶島嶼般的異國氛圍，最適宜逛完百貨後入座休息。台北時代門市更導入的精緻紅白酒及氣泡酒飲，其中包括「粉紅年代氣泡調酒」，使用帶有濃郁蘋果、葡萄柚水果甜香的畢旗利氣泡酒，妝點著帶有花果茶甜香的芙蓉花神艾爾啤酒，酸甜微醺的風味層次，粉紅色漸層的外觀，甜美宜人；另也有「芙蓉花神特調啤酒」，同樣以芙蓉花神艾爾啤酒為底，再加入芒果與百香果果汁調製成的冰沙，水果的清新果香結合啤酒的新體驗，邀請顧客在夜晚享受信義區繁華的微醺時光。

另也推薦新竹關埔門市，門市設計意象概念以輪船為構想並取S字型為設計外觀，門市內一樓沙發區，則有與在地文創結合，運用鐵件及玻璃管組成的波浪意象，又如同女神魚尾交纏髮絲的玻璃藝品，夜晚時與鄰近大樓燈景相互掩映，帶來寧謐雅致的氛圍。此間門市亦為桃竹苗區唯一一間導入精緻紅白酒及氣泡酒飲專案門市，提供竹科人下班放鬆小酌的好去處。

而南部則推薦高雄夢時代門市，店面設計靈感來自於星巴克發源地-港口城市「西雅圖」，同時呼應坐落於港都，將門市打造主吧檯地板打造有如海水漣漪的波紋狀層層擴散，而夜晚時分，門市戶外的燈光映照更別具浪漫氣息，此間門市亦為嘉義以南地區唯一一間導入精緻紅白酒及氣泡酒飲專案門市。 星巴克即日起至11月1日止，於指定門市購買以下兩種口味罐裝或杯裝啤酒，可享買一送一優惠。(「芙蓉花神艾爾啤酒」或「肯亞蜜柚果香艾爾啤酒」口味任選，不限制同一口味，啤酒調酒系列飲品不適用。)

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