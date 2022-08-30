香港大學醫學院收集衛生署及醫管局的接種疫苗數據，發現接種BNT和科興疫苗後，出現心肌炎的粗發病比率分別為每一百萬劑有18.94例和5.22例，其中接種第2劑BNT疫苗的發病率最高，達10.81例，當中男性以及30歲以下人士的風險較高；而接種1至3劑科興疫苗出現心肌炎的比率相近。

港大醫學院亦就接種疫苗後出現貝爾面癱進行研究，發現每10萬人接種科興疫苗後發生貝爾面癱的個案約為4.8例，接種BNT疫苗的約為2例。港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授黎子駿指出，有關數據可理解為，接種第二劑BNT疫苗14日內出現心肌炎的機率，是沒有接種人士的10倍，有可能與BNT疫苗技術平台有關，但絕對風險在臨床角度仍然很低。

他說，有研究發現延後第二劑接種時間可減低心肌炎發病率，反映兩劑疫苗接種時間接近可能更容易刺激免疫反應。黎子駿強調，目前數據顯示兩種疫苗均有效，而且相對安全。