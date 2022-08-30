擁有「翹臀珍」封號的拉丁天后J. Lo珍妮佛羅培茲與班艾佛列克日前舉行盛大的莊園婚禮，53歲的新娘火辣身材依舊是關注的焦點。

這一對新婚的銀色夫妻其實曾於20年前訂婚，卻在婚禮前突然分手，沒想到2021年竟世紀大復合，還頻頻在公開場合放閃，J. Lo本人表示：「這是一個美麗的愛情故事，我們得到了第2次機會。」能夠再續前緣也獲得許多粉絲祝福。

邱浚彥指出，胸部美形手術已經可以讓胸形自然又飽滿，讓女性更有自信。(法喬醫美診所提供)

J. Lo其實比小班還要大三歲，臉蛋和身材依舊火辣，完全看不出來今年已經53歲，年初幫雜誌拍攝封面，照片中她穿著一件深V連體衣秀出結實腹肌和性感的上圍，吸引超過200萬人按讚，眾多網友紛紛表示「太驚人了」、「胸型很漂亮」、「永遠的辣媽」，好身材羨煞眾人。

年過半百還能保持健美緊緻的體態要付出許多心力，J. Lo長年運動健身、均衡飲食，非常自律，才能鍛鍊出如此傲人雙峰，但也因此讓不少準新娘焦慮，要怎麼做才能和J. Lo一樣擁有深V美胸還能看起來自然又立體？

時下許多年輕人喜歡「用力」展現身材，「倒垃圾也要很性感」，當新娘的時候更要能「HOLD」住全場焦點，因此，新娘婚前不只是做臉部保養，胸部也要努力提升。

法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，近年隆乳技術越來越發達，除了安全性、接受度都大幅提高之外，連隆乳材質都持續不斷更新。目前最新型、討論度最高的就是「女王波」隆乳，過往的植入物為了呈現豐滿的外型而必須犧牲柔軟度與自然的晃動感，「女王波」則利用AI精準填充做出飽滿的塑形能量，因此可以針對各種不同身形需求，做出適合的尺寸與凸度，同時提升立體度、飽滿和柔軟性，能有效支撐胸型，塑造更自然、更集中的深V乳溝，特別適合偏瘦以及骨架小的女性。也因為女王波絕佳的支撐力，能有效抵擋組織緊縮，減少莢膜攣縮發生率，術後照護也能更加輕鬆，不太需要按摩。

邱浚彥提醒，建議民眾術前做好功課，不同的植入物也會有不同的觸感，患者可以依照自己的需求去做選擇，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。