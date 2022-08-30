2022第十七屆全球城市形象大使暨全球城市小姐（先生）選拔大賽圓滿落幕，創始人張如君每年都會安排參賽選手參與公益慈善活動，讓年輕人深刻體會自己的社會責任。今年選拔大賽同樣獲得眾多企業熱情支持，讓年輕學子有機會能站上舞台，促進城市文化的觀光交流。

張如君表示，選美比賽展現的不僅僅是參賽選手的儀態美，也要展現他們的心靈美，每年大會都會安排慈善畫作的捐贈，讓參賽選手體會到藝術文化的涵養，並共同參與公益慈善活動。每年都大力支持城市小姐選拔大賽的登巴法王，今年捐贈「白鶴靈山圖」給大會做公益，由鼎豐國際有限公司鄭博文購買。台灣水墨畫會理事長陳正治捐贈「台北的天空」畫作，由志光教育科技集團總裁林進榮買下，捐贈給社團法人關懷心臟病童協會，由理事長許錫松受贈。

台灣水墨畫會理事長陳正治(左一)、社團法人關懷心臟病童協會理事長許錫松(左四)、登巴法王（右三）。(中華全球城市選拔協會提供)

最佳禮服造型獎賴冠瑛（左起）、樂義杯股份有限公司蕭純如、最佳城市影片獎林沛宸、森旺國際BDS國際教育培訓機構董事長吳中貫、城市小姐第四名林宜家、婦幼多媒體事業集團總裁張錦輝。(中華全球城市選拔協會提供)

今年獲得冠軍的許珈嘉只有十六歲，父母對她贏得后冠都非常開心，也支持她參與公益活動。而獲得亞軍的侯安琁，目前就讀台北市立大學舞蹈系，2018年通過華流之星第二屆演員徵選，現為怡佳娛樂旗下藝人。侯安琁從小學習舞蹈，選美比賽開場舞的練習很容易就上手，她表示最難的是踩著15公分高的高跟鞋走秀，練習很久才克服。未來城市先生和城市小姐得獎者都會全力參與公益活動回饋社會。

最佳禮服造型獎賴冠瑛（左起）、樂義杯股份有限公司蕭純如、最佳城市影片獎林沛宸、森旺國際BDS國際教育培訓機構董事長吳中貫、城市小姐第四名林宜家、婦幼多媒體事業集團總裁張錦輝。(中華全球城市選拔協會提供)

比賽過程中，開南大學熱門舞蹈社、崇右影藝科技大學Ladies and gentlemen舞團以及莊敬高職JJ Twice feat. JJ EXO擔任表演嘉賓，精彩的表演嗨翻全場。

台灣面膜館股份有限公司董事長何國泓（左起）、城市小姐第三名曾仲萱、恩納國際基金會聯合創辦人張琯臻、城市小姐第五名林琦恩、雲林古坑咖啡企業有限公司董事長徐飴鴻。(中華全球城市選拔協會提供)

城市小姐第六名潘玉芸（左起）、董晴野藝術協會孫麗菁、最佳城市影片獎林沛宸、新北三重瑤華壇主陳益盛、城市小姐第六名黃亭語、台中龍井天道監修宮教授莊立育、最佳泳裝造型獎洪旂瑀、達琳國際有限公司總經理林國明。(中華全球城市選拔協會提供)

為了讓更多的孩子們有機會能站上舞台，今年熱心參與選拔大賽的企業非常多。包括晶璽健康事業集團、三貝德數位文創股份有限公司、天蓬曜界股份有限公司、宸億生技有限公司、森旺國際有限公司、鼎豐國際有限公司、群寶基因科技有限公司、婦幼多媒體事業集團、沐華國際美容股份有限公司、中華旗袍文化企業交流協會、樂義杯股份有限公司、伊可絲生醫科技、恩納國際有限公司、台灣面膜館股份有限公司、達琳國際有限公司、太極仙鶴生物科技有限公司、R&E時尚婚紗、雲林古坑咖啡企業有限公司、皇家國際文創育樂、艾斯奎爾股份有限公司、泰向陽生技有限公司、新顥循環系統股份有限公司。

全球城市小姐選拔大賽是華人第一品牌賽事，全球以「城市」為主題的第一選美賽事。目前擁有超過70個國家，150個以上全球城市組織加入這個新興選拔組織，並已經發展成為全球三大選拔品牌之一。以地球村理念出發，超越國家藩籬與政治界限；以You Can一個人具有改變世界的力量之精神與理念，推動全球以城市小姐Miss City代言號召之各項地球關懷行動。