配合國發會2050淨零排放路徑，交通部長王國材30日召開機關會議，分成「提高電動運具數量」、「完善使用環境配套」及「產業技術升級轉型」3大策略主軸，指示相關單位開展共57項行動計畫。

交通部表示，在提高電動運具數量上，採公車全面電動化先行策略，明年起不再補助燃油公車，目標在2030年以前完成汰換11,700輛市區公車為電動公車。再者，在計程車方面也會視電動車國產化技術成熟程度，適時規劃汰舊換新補助措施推動計程車電動化。

在「完善使用環境配套」策略方面，交通部將爭取交通運輸場域建置公共充電樁預算，引導民間部門參與電動車充電建置，目前規劃設置慢充6,000槍、快充500槍。

王國材在會中提示，目前已有高公局國道服務區提供場地、收取權利金供民間業者參與建置充電樁營運之方式，可擴大持續來辦理。此外，他也請觀光局主動尋找觀光風景地區適當區位點，供民間業者參與建置充電樁，提供旅遊行程的充電營運服務。

至於民間業者較無意願投入之區域或較無營運規模之地點，則由交通部補助地方政府及相關單位來建置。