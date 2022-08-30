女星小S徐熙娣出道多年，主持風格犀利，受到許多觀眾喜愛，婚後生下3個女兒，個個才藝出眾也越來越漂亮，各自也擁有不少粉絲，其中大女兒Elly（許曦文）更是以一張高冷時尚臉，相當受外界期待；

5月曾傳出有台灣製作團隊決定改編日本恐怖漫畫大師伊藤潤二經典作品《富江》，該電影1998年時就曾被當地改編成電影，因此要改編成影集相當令粉絲期待，更傳出要找梁詠琪主演，甚至傳聞小S大女兒Elly要飾演女高中生「富江」，但當時小S經紀人只表示，「哪來的消息？」透露還在討論中。

而事隔3個多月，昨（29日）Elly在她的IG分享近況，曬出一張她剪了短頭髮、捧著一束花的美照，輕描淡寫地寫下，「殺青了，那天風好大」；除了Elly說的戲已殺青外，從電視劇《聰明鎮》（改編自伊藤潤二漫畫的劇）在維基百科介紹中，寫到梁詠琪和陳妍霏是主演外，客串演員有許曦文。

大票網友看到Elly真的有去拍《聰明鎮》，將成為她的戲劇出道作，紛紛在底下表期待，「恭喜Elly殺青，期待播出」、「我們Elly真的要出道拍戲啦，期待未來有更多作品、「期待妳的戲」。

小S和老公許雅鈞婚後，陸續生下3個寶貝女兒，她們也承襲小S的表演基因，舞蹈細胞都很好，也都有參加舞蹈比賽獲獎無數，讓小S經常忍不住炫耀自己女兒；其中Elly更有一張時尚臉，還未成年就已經成為多個品牌代言人，拍攝過不少雜誌封面，前途被外界相當看好。