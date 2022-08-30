「2022夏日民歌嘉年華」台北小巨蛋場次，28日圓滿結束，集合13組民歌手開唱，勾起觀眾滿滿回憶，而中天美女主播鄭亦真，也在當天曬出之前巧遇周子寒、陳艾湄的合照，2大玉女歌手凍齡美貌引起熱議。

鄭亦真發文透露，之前在咖啡廳看書時，一直覺得隔壁桌姐姐的聲音很熟悉，但看了一眼，覺得應該不是自己認識的人，過了半小時越看越像，結果竟是昔「軍中情人」周子寒和玉女歌手陳艾湄。

讓鄭亦真整個人興奮到尖叫，上前要求合照，對方也親和力十足，一口就答應，她也大讚周子寒本人不只優雅而且很有親和力。網友見狀也紛紛留言「兩位都沒變，還是那麼美」、「都是美女，保養的好好」、「三位美女有氣質」、「兩人居然都沒什麼改變」。

55歲資深玉女歌手周子寒，活躍於90年代，發行第1張唱片《聽說你離開他》就走紅，並以一首《吻和淚》創下1992年度台灣女歌手唱片銷售之冠，還被封為軍中情人，不過在歌壇闖蕩13年的她，因唱片製作成本增加，公司積極尋求轉型，希望她去拍戲，但她不會台語加上無法克服跟男演員「親密接觸」，因此選擇在事業巔峰之際退出演藝圈。

而54歲的陳艾湄，當年和高明駿合唱《誰說我不在乎》走紅，還意外捧紅當時還是舞者的郭富城，但她卻在當紅之際為愛淡出歌壇，閃嫁圈外老公，並育有2子，無奈婚姻維持15年後，仍以離婚收場，之後她走出婚變，重拾歌唱事業，除了以教唱為職，偶爾也會接商演、上綜藝節目。