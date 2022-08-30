台積電雖然是許多人心中的夢想公司，不過其知名的輪班文化也讓不少人望之卻步。一名女網友就表示，近日她一直收到台積電的8廠人資打電話邀約面試，表示工作滿足她「不輪班」、「8h（工時）」、「周休二日」等條件，沒想到她請假面試後，面試的3廠人員回應是做二休二、需輪班，還說可能是她當初聽錯了，讓她直接氣炸。

原PO在Dcard分享面試經驗，表示近日她有意轉換職場，尋求不輪班、8h、周休二日等條件的作業員，台積電8廠人資看到履歷後積極致電邀約，未接通後還特別留訊息通知，而她也回覆「我記得台積電要的是輪班及做二休二的」；某天原PO剛好接通電話，台積電表示完全符合她的需求，所以她就特地請假視訊面試。

沒想到的是，原PO線上面試當天，台積電3廠人資卻致電表示，缺額是3廠的作業員，「而且是做二休二及輪班」；原PO質疑8廠人資說的是周休二日，3廠人資卻說可能是她聽錯，原PO因此大爆氣，「所以千錯萬錯都是我的錯？」明明8廠人資要求填寫資料時，她還特地確認過一遍，「我一直確認的下場就是『我聽錯』！」怒轟台積電的訊息她回了，信箱也再度要他們確認了，「這就是台積電給我的答案及態度」。

對此，許多網友紛紛驚呼「還好你有再三確認，不然就被騙進去了」、「只要是基層，不管作業員還是工程師，他們都沒在鳥」、「太嫩了，你難道不知道現在講電話都要自己錄音自保嗎？而且很多主管都喜歡傳語音訊息，這樣就很難抓到了，截圖沒屁用」。