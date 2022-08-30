立法院新會期即將開議，金管會預計推動2大法案優先修法，爭取開放REITs採基金架構發行、擬將大量持股申報及公告門檻自10％下調至5％，分屬證券投資信託及顧問法（投信投顧法）、及證券交易法（證交法）。

若順利完成修法，不動產投資信託事業未來將可募集不動產投資信託基金，並與現行信託架構REITs併行。而大量持股申報門檻下條，有助公司股權重大異動資訊，更即時充分公開。目前兩岸都在行政院審查中。