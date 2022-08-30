女騎士擦撞後喪失意識，該重機騎士也趕緊上前救援，行車紀錄器曝光，該騎士當下還發現對方腳邊掉出疑似「冷氣遙控器」，讓網友紛紛歪樓。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

1名重機騎士日前在路上發現前方女騎士行車左右搖晃，對方接著逆向擦撞轎車，女騎士當場大字型躺路中喪失意識，該重機騎士趕緊上前救援，行車紀錄器曝光，該騎士當下還發現對方腳邊掉出疑似「冷氣遙控器」相當傻眼，網友們紛紛歪樓喊「我忍不住笑了」、「手機，遙控器傻傻分不清楚」。

臉書「爆廢公社」有網友分享影片，1名重機騎士發現前方有名女騎士行車時左右搖晃，女騎士先騎到對向車道作勢跌倒，轉正後又往前騎一段距離，先閃過1輛車後，最後擦撞車輛倒下，大字型躺在路中喪失意識，原PO上前關心，並要旁人幫忙叫救護車，影片中他還發現女子腳下出現「冷氣遙控器」感到疑惑。

女騎士擦撞後喪失意識，該重機騎士也趕緊上前救援，行車紀錄器曝光，該騎士當下還發現對方腳邊掉出疑似「冷氣遙控器」，讓網友紛紛歪樓。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中，這名女騎士逆向撞上1輛自小客車，讓目擊的重機騎士忍不住驚呼「Oh My God！」並且提醒大家「你永遠不會知道他們在想什麼！」，不過令人意外的是，最後該名騎士問了1句「為什麼出門要帶冷氣遙控器啊」，才讓大家發現躺在地上的婦人身邊竟然有支遙控器，讓網友紛紛歪樓留言。

網友們紛紛留言「冷氣遙控器我忍不住笑了」、「X的，明明就是個意外，為什麼我一直笑」、「手機，遙控器，傻傻分不清楚」；不過據悉該名女騎士疑似精神狀況有問題，患有精神疾病，網友也認為原PO後製影片相當詼諧，留言「這個OS的口音不太試合幫此類嚴肅的話題配音」、「騎士的吐槽也太戲劇性」。