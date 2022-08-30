百萬網紅「這群人」成員董仔（董芷涵）28日剛過34歲生日，今（30日）再傳來好消息，她答應男友海力的求婚，被20萬鑽戒「套牢」，場面溫馨又感人。

董仔和海力愛情長跑6年，今（30日）關係再往前一大步，網紅「高興」在IG限時動態曝光董仔在宜蘭海邊被求婚的影片，畫面中，「這群人」全員、KID、眾量級Andy等都身穿白色服飾到場見證幸福，而女主角董仔在不知情的情況下，被朋友牽到求婚的現場，看到許多友人拿著鮮花站成兩排，眼前還有用木頭架起的拱門，上面掛著粉色的紗網，沙灘又撒著白色的花瓣，不敢相信的狂尖叫。

海力當場拿出戒指向董仔下跪求婚，並深情地告白：「我是妳最幽默、最愛妳的老公，要成為一個成功的男人，背後都會有一個支持他的女人。」在眾多友人的起鬨下，董仔高興地大喊：「我願意！」接著小倆口擁抱、親吻互許終生。

求婚成功後，海力在影片中透露為了娶到董仔，豪砸20幾萬買下2克拉求婚戒，董仔聽完搞笑地問：「那20幾萬不會是貸款吧？」其他朋友紛紛跳出來接話：「今天就不說這個了！」場面浪漫又很有這群人的幽默風格。