大陸女星孫儷婚姻、事業兩得意，接連以電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲穩坐演技派代表，同時，孫儷與男星鄧超還是著名的模範夫妻，兩人育有一對子女，幸福組成一家四口，她時常會分享自己的私下狀態，近日她出席某活動，被發現顏值似乎有所下降。

孫儷日前出席活動，頭髮燙成泡麵捲造型，搭配長袖格紋套裝，整個人卻看起來比例奇怪，臉上有點顯胖，笑的時候感覺肉都要擠出皺紋了，且下顎線幾乎消失，還隱隱有往雙下巴發展的趨勢，有粉絲認為孫儷不適合這種髮型，臉看起來會特別圓，與過去出名角色甄嬛對比，顏值變化有些大。甚至有粉絲評價：「怎麼和文淇有點像」。

孫儷日前分享全家人去滑雪的經歷，因為孫儷恐高，所以滑得很慢，不至於滾下山丘，她也分享自己滑雪是戴著頭盔、眼鏡、面罩，根本看不出來是誰，孫儷說「教練在那個纜車那兒，可能那個纜車比較低，然後對著我說『嗨孫儷』」，孫儷轉頭就跟老公鄧超說：「我打扮成這樣他就能看到我」，結果被鄧超吐槽是因為動作太僵硬了，誇張到教練遠遠就能看見，孫儷搞笑形容那個動作是別具一格，她自曝只要身後有滑雪板的聲音，她都會停下讓其他滑雪者先滑，讓鄧超笑：「妳根本不用害怕，大家看妳那麼僵硬動作都會繞道走，妳怕別人撞妳，人家還怕妳撞別人呢。」

孫儷似乎有些變胖。（圖／微博）