金管會統計至8月29日，防疫雙險今年以來累計理賠約733億元，是今年保費收入13倍以上，8月以來每週理賠金額約77億元，8月底累計理賠就會破600億元，以此金額增速推估，9月底防疫保單加上疫苗險理賠將破千億元。
理賠侵蝕產險業，7月底淨值跌破千億元、至976億元。目前保險局已核准國泰世紀產險增資100億元、中信產險40億元、富邦產險150億元、新安東京海上產險147億元。
金管會統計至8月29日，防疫雙險今年以來累計理賠約733億元，是今年保費收入13倍以上，8月以來每週理賠金額約77億元，8月底累計理賠就會破600億元，以此金額增速推估，9月底防疫保單加上疫苗險理賠將破千億元。
理賠侵蝕產險業，7月底淨值跌破千億元、至976億元。目前保險局已核准國泰世紀產險增資100億元、中信產險40億元、富邦產險150億元、新安東京海上產險147億元。
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