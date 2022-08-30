不少男女喜歡玩cosplay(角色扮演)，然而，大陸上海有名男子卻玩過頭被警察盯上，有民眾拍下該男子躺在某商場外地上，由於該男穿的白色T恤，左胸口插著1把類似刀柄的東西，並且讓白色T恤染上像是「紅色血跡」的樣子，嚇壞路過民眾且報警處理；網友也直批「玩多了，以後街頭真殺人，大家都會麻木的以為又是在cosplay」。

綜合大陸媒體報導，日前上海有名男子躺在某商場地上，雙眼緊閉，然而，該男穿著白色T恤，但左胸口插著1把刀柄，且白色T恤也染著一大片「紅色血跡」，路過附近的民眾嚇壞，還以為發生了兇殺案並趕緊報警，豈料，才發現原來該男在cosplay。

大陸上海1男子玩cosplay玩過頭，他躺商場外「刀柄插入左胸口」，慘遭警察盯上慘了。（翻攝自微博）

據悉，該男子已被警方「批評教育」，且該園區文化和旅遊局的工作人員也稱，未接到主辦單位有關於cosplay相關活動的申請。

此照片一出，網友也紛紛留言表示「不反對行為藝術，但這種屬於違法行為，並不是藝術」、「這個必須嚴懲不貸」、「狼來了，別亂搞」、「這不是滋事嗎？」、「玩多了，以後街頭真殺人，大家都會麻木的以為又是在cosplay」、「街頭搞cosplay？我也不是沒見過，但是你不能嚇到大家吧」。