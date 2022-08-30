高市環保局產推動業節能減碳技術輔導及盤查。（柯宗緯翻攝）

高雄市為工業大城，工業碳排逾8成，高市府為邁向2050淨零目標，成立「產業淨零大聯盟」依鋼鐵、石化、電子、能源、循環經濟5大業別，透過產業龍頭、國營企業以大帶小方式分享減碳技術及成果，加速產業轉型步伐，期待減少碳排降低空汙。

高市環保局指出，第1批列管碳排放源共計48家，佔本市排碳量71％，未來預計納管的第2批碳排放源44家，占高市排碳量4％，合計列管數已達75％排碳量。

因減少碳排與減低空汙密不可分，高雄市於今年6月20日成立「產業淨零大聯盟」，集結5大產業龍頭及業者，藉由大排放源分享減碳技術，包含鋼化聯產、碳捕捉再利用（CCU)、氫能冶煉等先進技術，並將以工作坊及小組會議形式，依製程及產業別各別研擬減碳方法並追蹤進度，並將擴大碳盤查工作，輔導業者建立排放清冊，建構碳資產管理能力，協助業者面對低碳衝擊。

此外，環保局要求轄內固定源汙染量占比前80％的30大工廠，投入635億經費進行設備及製程改善，預料將可減少空汙排放1萬4804公噸，並可提升能源效率，轉換低汙染燃料，進而減少二氧化碳排放。

高雄市同時擬定「淨零城市管理自治條例（草案）」內容包含用電戶創電、產業園區使用綠電、擴大產業碳盤查與減碳輔導、開發行為增量抵換等，環保局也於近期邀請各事業單位、產業工會代表討論，凝聚共識。

高市環保局長張瑞琿指出，高雄市將以能源、產業、生活、社會等4大轉型措施為架構，訂定4大目標及18項策略，能源轉型期望降低電力排碳係數，產業轉型期望打造低碳產業鏈，生活轉型建構民眾淨零生活模式，社會轉型協助弱勢，不遺落任何人，期待透過攜手產業、民眾共同邁向2050高雄淨零。