乳癌站上國內婦女癌症發生率第一位，每10萬名婦女就有近200人罹患乳癌，不少患者為了治療乳癌，會將乳房全切除，但單側乳房切除後，又要面臨左右不平衡，憂慮遭致異樣眼光而降低自信，整形科醫師提醒，可透過乳房重建重拾信心外，仍需定期檢查、追蹤是否有乳癌復發現象，並建議，透過磁振造影（MRI）的檢查才有比較高的精確度。

雅丰時尚診所整形外科劉昌杰醫師表示，一名30歲女性Tina，在常規乳房攝影檢查發現「微小鈣化」病灶，切片診斷後確認病症為「乳管原位癌」，為防止癌細胞擴散轉移，選擇單側乳房全切除手術，卻導致左右兩邊明顯不平衡，而自信心大減，甚至嚴重對生活造成困擾。

劉昌杰表示，在與Tina討論後，最後決定進行二階段乳房重建與健側乳房隆乳，完成重建手術後，Tina終於重拾自信。

不過，劉昌杰指出，乳癌重建後，外表看似恢復到罹癌之前，但仍需定期檢查、追蹤。完整治療乳癌五年內的復發率為1％至2％，但復發的高峰期主要在結束療程1至2年間，復發局部包含胸壁、腋下、鎖骨上淋巴腺，也可能復發至其他部位。一般療程結束後，建議追蹤期拉長至5至10年以上。

另外，2018年美國腫瘤臨床實踐指南建議，罹癌治療結束後5年內每年回診1至4次，之後每年回診1次。

劉昌杰提醒，不論是否有家族乳癌病史，平日自主乳癌檢查都非常重要，早期發現異狀有助於後其治療的成效。

乳癌檢查常見的4種方式有：每月自主以指腹平壓檢查乳房是否有異常硬塊、乳房超音波檢查、乳房X光攝影檢查、以及磁振造影（MRI）檢查，偵測各種腫瘤及囊腫病灶。

對於乳癌重建或曾以各種方式隆乳者，劉昌杰也建議，由於乳房X光攝影檢查時，乳房擠壓過程可能會導致假體破裂，而自主檢查跟乳房超音波檢查，可能因為如自體脂肪隆乳，可能產生之油滴或鈣化所造成混淆，只有透過磁振造影（MRI）的檢查才有比較高的精確度。