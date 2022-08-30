BWF世界巡迴賽超級750系列日本羽球公開賽，寶島第3女單白馭珀，今天（30日）首輪僅30分鐘就以21比14、21比10擊退比利時譚蓮妮，晉級16強；寶島球后戴資穎則是預計台北時間明天下午4點左右出賽，可能會因前面比賽時間長短提前或延後。

首局白馭珀和對手失誤都較多，不過小小白率先11比10進入技術暫停，下半局小小白連得5分，順勢收下一局。第2局白馭珀耐心和對手多拍來回、掌握分數，加上譚蓮妮出現幾次失誤，小小白6比0高潮先拿到第11分，後半局繼續甩開對手追擊，順利直落二收工。

下一輪白馭珀將和印尼東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG）角逐8強席次，兩人過去交手過2次勝負各一，上一次對陣是2017年日本公開賽女單會外賽，當時小小白力拚3局獲勝。

明天台將賽程，王子維和戴資穎都是2號場地出賽，早一場上陣的王子維，比賽是台北時間不早於11點的賽事排下來第5場，因此可能大約下午3點男單王子維出戰日本選手常山幹太，王子維擁有生涯對戰6勝1敗成績，不過兩人目前世界排名一前一後，王子維第16、常山第17，加上常山又是地主，「羽球王子」勢必要多提防。

而本周重新回到女單世界第1的戴資穎，明天迎來本站首場賽事，在王子維之後於2號球場出賽，對上丹麥布里西費特（Mia Blichfeldt），小戴生涯對戰2勝0敗。

台灣混雙組合楊博軒／胡綾芳，則是4號球場台北時間9點15分開始的首場賽事，迎戰香港組合張德正／吳詠瑢，雙方之前交手各1勝1敗；楊博軒一日兩戰，稍晚也有和李哲輝的男雙32強要奮鬥。