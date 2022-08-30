中共無人機侵擾我外離島，外界關注國軍反制作為。國防部長邱國正今天表示，國軍不會挑釁，但國軍絕對奉陪到底；他說，國軍將調整應變作為，予以反制。邱國正說，中共說無人機到自家庭院轉一轉，不要大驚小怪；那他也可以說「我放幾個鞭炮嚇嚇麻雀，你也不要大驚小怪」。

邱國正今出席「聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議開幕式」，被媒體詢中共無人機飛外離島的反制，作上述說明。

邱國正表示，中共不斷挑釁放話，令人不滿，中共聲稱要以和平方法解決兩岸問題，可你做出的都是不平和、不理性的方法，所以我們重新思考要怎麼應對，國防部這方面已經有策定作為，但軍事行動不便告訴大家，有任何作為的話，一定是自我防衛。邱國正說，「到時候我也可以講，我放幾個鞭炮嚇嚇麻雀，你也不要大驚小怪。」

邱國正表示，今年農曆年後，共機有意無意橫跨東引上空，後來又有無人機經過，共軍8月4日至8月7日聯合軍演把台灣周邊劃出7個禁航區，其中第4及第7就劃在台灣東部海域，這些行為都是挑釁；軍演後，又發布常規警巡，幾乎每天都有20、30架共機在台灣周邊繞越。邱國正表示，國防部當初的想法是謹慎以對，不輕啟戰端，但共軍一再挑釁，國軍會有所調整、因應，所有的作為都是基於自我防衛，但他不能說明細節。

邱國正表示，離島官兵壓力很大，因為他要求國軍冷靜克制，他對國軍很有信心，也知道自己在做什麼，他會繼續帶領國軍保衛國家。