美國聯準會鷹派升息衝擊全球股市，台股今年以來也跌近二成。不過，金管會證期局主秘黃厚銘30日指出，台股基本面良好，不管是日均成交值、上市櫃營收、本益比、殖利率來看都「尚稱穩健」，投資人不必過於憂心，投資長線還是回歸基本面，金管會將關注全球總體經濟與台股表現，必要時採取適當措施。

黃厚銘表示，全球主要股市今年以來截至8月29日止，台股今年以來跌18.07％，優於韓國跌18.50％、深圳跌19.11％、美國那斯達克跌23.19％，表現相對較佳。

就台股日均量來看也比往年高。黃厚銘表示，截至8月29日止台股集中市場日均成交值為2,623億元，與去年同期減少39.52％，但與亞洲主要股市比還是好，且過往年度台股日均成交量在800億至2,000億元間，今年以來的表現還較以往高。

另外，截至8月29日止整戶擔保維持率166.63％，外資借券賣出成交57.87億元占市場成交值2.72％。

至於美國因為聯準會鷹派升息對台股影響，黃厚銘表示，金管會評估台股基本面良好，上市櫃公司2022年7月單月營收3.45兆元增加6.73％，前七月營收24.06兆元與去年同期相比成長10.41％，2022年7月底台股本益比10.92倍，現金殖利率4.71％，若加計股票股利4.89％，尚稱穩健。

2022年年初至8月19日止，上市櫃實施庫藏股措施達88件，其中34件還在執行中，最大可買回金額為155.6億元，後續再滾動修正。

黃厚銘表示，近期聯準會表示會繼續升息造成全球股市波動增加，但呼籲投資人投資長線還是回歸基本面，金管會將關注全球總體經濟與台股表現，必要時採取適當措施。