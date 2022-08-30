大陸無人機今天又在金門外島現蹤，在大膽、二膽、獅嶼地區共發現4批4架次，經守軍射擊信號彈示警，並首度開槍射擊警告驅離後，陸續往廈門方向飛離。
陸軍金門防衛指揮部表示，下午4時23分起，分別於大膽、二膽、獅嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍射擊信號彈示警後，往廈門方向飛離。
下午5時59分，無人機1批1架次，再次進入二膽地區禁限制水域上空，守軍即依程序實施示警，因持續盤旋，守軍進行防衛射擊驅離，無人機於6時向廈門方向飛離，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。
大陸無人機今天又在金門外島現蹤，在大膽、二膽、獅嶼地區共發現4批4架次，經守軍射擊信號彈示警，並首度開槍射擊警告驅離後，陸續往廈門方向飛離。
陸軍金門防衛指揮部表示，下午4時23分起，分別於大膽、二膽、獅嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍射擊信號彈示警後，往廈門方向飛離。
下午5時59分，無人機1批1架次，再次進入二膽地區禁限制水域上空，守軍即依程序實施示警，因持續盤旋，守軍進行防衛射擊驅離，無人機於6時向廈門方向飛離，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。
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