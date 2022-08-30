先前，俄羅斯部隊在受損的防空系統附近，撿拾到疑似AGM-88 (HARM)高速輻射飛彈的殘骸，烏克蘭隨後也證實自己有這種武器，只是有一個疑問，「它是如何發射？」如今，烏克蘭空軍發布一段短影片，主動承認是由改裝的MiG-29戰機所發射

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭空軍司令部公開的影片只有幾十秒的影片，是烏克蘭空軍MiG-29戰機飛行員頭盔攝影機的紀錄。飛行員向俄羅斯陣地發射了2枚飛彈，從彈翼外型特徵，確實就是AGM-88。

Ukrainian fighter jets fire American made AGM-88 missiles at Russian positions

AGM-88是美軍第3代的無源感測式器反輻射飛彈，會追蹤疑似雷達波譜的電磁波，然後直接奔向目標，要是對方關機，AGM-88會記得最後的電磁波消失源。它的首戰是1986年的「黃金峽谷行動」，美軍A-6E攻擊機、F-111戰鬥轟炸機攜帶AGM-88飛彈，成功破壞利比亞5座雷達站。

如今的AGM-88已升級到E型，有更方面的模組化設計，使得多數戰機在經過低程度的改裝後就可攜掛。

本月早些時候，五角大樓證實，對烏克蘭最新的援助計劃當中，就包括提供烏克蘭作戰飛機可攜掛的反雷達飛彈。雖然在當時的記者會上只含糊的說「美國已經發送了一些可打擊雷達的飛彈」，沒有具體說明何時發送、數量多少，以及種類。

如今真相大白，是由MiG-29戰機來發射。此前，波蘭空軍有一部分的MiG-29有經過改裝具備發射能力。我們不知烏克蘭的MiG-29反雷達戰機是否引進自波蘭，或者是由美國協助改裝。