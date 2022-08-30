木蘭女足聯賽30日展開第3循環賽程，未滿17歲的高中小將李翊汶再次「越級打怪」，對桃園戰神單場「大四喜」外加1助攻，幫助新北航源以6比0大勝並躍居聯賽第4位。李翊汶締造個人在木蘭聯賽的單場進球新猷，也讓戰神苦吞開季9連敗。

李翊汶一直是木蘭聯賽越級打怪的代表人物，2019年就讀蘆洲國中一年級的她，就以13歲之齡締造木蘭聯賽最年輕進球紀錄。該年9月28日補賽封關戰，剛滿14歲的她更上演聯賽生涯首次「帽子戲法」，當然也是最年輕紀錄。

然而過去兩個球季，李翊汶總共只進4球，本季進球也到今對戰神才開張，第35分鐘航源開出右側角球，蘇芯芸將球頂進小禁區，戰神陳芯柔沒能及時清球，讓李翊汶撿漏破門，為航源先馳得點。

李翊汶開張後火力一發不可收拾。6分鐘後蘇芯芸殺入左側禁區下底橫傳，戰神門將吳卓蔚雖然稍微碰到了球，卻無法阻止李翊汶拖車跟進破門。換邊後李翊汶禁區外遠射被吳卓蔚封出底線，但她第62分鐘在左路底線連過兩人後45度角回敲，仍舊助攻蘇芯芸左腳射門破網，再次洞穿戰神大門。

第67分鐘，二度回歸木蘭聯賽的旅外名將曾淑娥在右側禁區擺脫防守球員，起右腳勁射破網，攻入個人自2014年11月1日以來、相隔近8年的首顆木蘭進球。接著比賽全看李翊汶表演，她在第86分鐘反越位單刀過門將打空門，上演聯賽生涯第2次帽子戲法，補時階段再接獲曾淑娥助攻，創下個人單場新猷。