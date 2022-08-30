民進黨前立委鄭寶清27日宣布參選桃園市長，桃園市長選戰「四腳督」成形，日前前立委沈富雄分析，鄭寶清若投入選舉，不只會落選，還會在黨內留下罵名，沒有誘因或甜頭，因此當時他研判鄭寶清不會選。今（30）日沈富雄在政論節目中，對此番發言90度彎腰鞠躬道歉了，直呼「真的非常抱歉」。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，媒體人吳子嘉說鄭寶清90%會選，他是存疑，55%對45%，其中55%是正面的力量，也就是說，鄭寶清珍惜當年民進黨創黨的精神，認為創黨精神被糟蹋了，所以要參選；另外45%是比較負面的力量，就是說鄭寶清被糟蹋了，連初選都沒有。但是這兩個斟酌一下，傳鄭寶清還去找民眾黨參選人賴香伶，就表示鄭沒把握。

當時沈富雄接著表示，所以鄭寶清如果是基於負面的不滿而要選，他評估選不上就不會選了，這種正氣的力道不會持久，所以沈富雄的結論是55%比45%，最後是0%，認為鄭寶清不會選。今日沈富雄也在《少康戰情室》節目中道歉了，說「這是我本年度犯的最大的錯誤，是我上了當，一時不察，站在理性的角度遠多於感性的角度，認為55%比45%鄭寶清不會選，所以犯這個錯誤讓我非常羞愧，所以藉這個場合我要道歉」。語畢，沈富雄就起身90度彎腰鞠躬道歉，直呼「真的非常抱歉，是我的錯誤」。