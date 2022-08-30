曾沛慈將在11月6日舉辦「今天陽光就是特別耀眼特別和諧演唱會@Legacy台北」。她的專輯名稱和演唱會皆叫做「今天陽光就是特別耀眼特別和諧」，而近期新冠確診的她，忍不住自嘲：「是不是我最近太『陽』了？才會連快篩都變陽了。」

正值新專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》宣傳期，曾沛慈竟不幸確診，已在家靜養數日的她，身體已逐漸康復。因為先生恰巧在她確診前一天前往外地工作，所以染疫期間曾沛慈成了「單身自強確診新女性」的模範代表，一個人在家對抗病毒，先生只能透過電話和訊息遠端關心。

媽媽擔心曾沛慈吃得不夠營養，更是特地煮了拿手好菜送去讓她補充體力。曾沛慈感動地說：「便當蓋一打開，吃下第一口飯菜，那熟悉的媽媽的味道讓我立刻爆哭。」

很多人確診後會喪失味覺或嗅覺，曾沛慈發現自己似乎也有味覺「異常」的跡象：「我現在吃什麼都會回甘，連喝普通的白開水都像山泉水！」生性樂觀的她也在病中苦中作樂地說：「這樣讓我不禁懷疑自己原來擁有『甜姐兒』體質呢。」