女星宋芸樺因演出《等一個人咖啡》打開知名度，之後又憑著《我的少女時代》、《月老》攀上事業高峰，她穿衣風格一向清純可愛，近日她到戶外出遊，難得換上性感比基尼，泳裝照中宋芸樺竟然看起來很有料，讓眾人大吃一驚，連徐若瑄都誇：「妳！太犯規了！！！正！」

女星宋芸樺日前到綠島玩，她曬出一組出遊照，直呼：「我真的沒有一直在玩啦！真的沒有啦」，但她也承認綠島很好玩，照片中宋芸樺身後是大片岩石和蔚藍天空，天氣看起來很好，宋芸樺拿著大游泳圈擋住下半身，為了下水將頭髮隨意綁起，她表情似乎有些害羞，低頭一看能看見她穿著黑色比基尼，露出渾圓曲線，白皙美胸讓粉絲大飽眼福，完全沒想到她身材這麼火辣。

連徐若瑄都誇：「妳！太犯規了！！！正！」，不少粉絲也留言：「太正了吧」、「清純可愛宋看得多了，性感火辣死了還是第一次見欸，兩個都好好看」、「看到仙女」、「芸樺姐漂亮的！」、「可萌可辣」、「哇～有辣到」、「太美了！辣妹」、「有事業的辣妹」、「綠島太陽很辣，妳更辣」、「身材這麼有料」。

旅遊結束後宋芸樺回歸日常生活，相當自律的她分享「體指掉了5%，值得來露個背慶祝一下」，宋芸樺雖然長著一張娃娃臉，但四肢相當纖細，超強毅力也讓粉絲佩服，大讚：「有夠美的啦怎麼一直變美」、「哇！恭喜妳！難怪體態如此美！」