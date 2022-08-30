畫大餅，餅呢？衛福部前部長陳時中辭職參選台北市長，擔任疫情指揮官任內的諸多言行措施仍備受質疑。新黨台北市議員侯漢廷今(30日)在《新聞大白話》節目中指出，行政院長蘇貞昌及時任衛福部長陳時中排斥民間捐疫苗，聲稱已預購2000萬劑莫德納次世代疫苗，但至今已滿整整1年，到貨數卻是零。侯漢廷痛批蔡政府吹的比做的多，讓老百姓、年輕人日漸看清官員的詐騙嘴臉而覺醒。

侯漢廷表示，「大家要記得2020年疫情剛開始的時候，陳時中還因為台灣有人染疫而落淚耶！當時民進黨群眾就造神：你看陳時中多麼仁慈！現在疫情天天死人，你有看過陳時中掉過一滴淚嗎？當時日本走了個藝人志村健，蔡英文在臉書上哀悼；台灣走了1萬人，請問蔡英文有在臉書上做過任何的哀悼嗎？沒有！」

「而且今天2022年8月30日，遠的都不談，我們來看看歷史上去年的今天發生什麼事情？」侯漢廷指出，去(2021)年8月29日，民間企業宣布跟BNT採購完成，預留3000萬劑BNT疫苗，結果8月30日，蘇貞昌、陳時中說「免啦！不用多費事」，因為已經預購了2000萬劑的莫德納次世代疫苗，2022年就要來。

侯漢廷強調，「到現在整整1年了，請問莫德納次世代疫苗來了多少？零啊！如果依照蘇貞昌去年的講法，接下來的4個月，我們要有2000萬劑莫德納疫苗過來。」他指出，民間企業買疫苗，3個月到貨；民進黨買疫苗，1整年，0貨，「這是熟悉的民進黨大內宣，熟悉的民進黨速度」。

主持人翟嬛說，按照民進黨的說法，這叫「陸續到貨中」，侯漢廷說，「按照民進黨的說法，這叫審EUA都還沒審，你採買的速度、審核的速度，都還沒進行啊。如果不是像我這種人，無聊會去盯時間的話，沒有人去盯，它真的1年了，什麼東西都沒到！這就是民進黨的詐騙啊，為什麼老百姓、年輕人會覺醒，發現你吹的比做的還要多。」