伊拉克教士薩德要求敵對什葉派勢力以及軍方停止戰鬥後，薩德的支持者今天開始撤離首都巴格達的綠區（Green Zone）。這波戰鬥已造成23名薩德的支持者死亡，大約380人受傷。

法新社報導，效忠薩德（Moqtada Sadr）的民眾昨天與伊朗支持的敵對什葉派系互相交火，聯合國（UN）警告，這波暴力事件可能會讓被戰火蹂躪的伊拉克更加混亂。

蓄著灰白色鬍鬚的薩德有數以百萬計的死忠追隨者。2003年美國帶頭推翻伊拉克前獨裁者海珊（Saddam Hussein）後，薩德曾率領民兵對抗美國和伊拉克政府部隊。

薩德今天給追隨者「60分鐘」撤退，並威脅不會承認與之後還留在現場的人有關連。電視台現場轉播薩德的演說後不久，支持者就開始離開綠區，幾分鐘後，軍方就解除全國宵禁。

薩德在伊拉克中部城市納加夫（Najaf）基地告訴記者：「我向伊拉克人民致歉，他們是被事件波及的唯一對象。」

伊拉克深陷政治危機，導致國家好幾個月都沒有新政府、總理或總統，緊張情勢日益升溫。

薩德昨天意外宣布將退出政壇後，支持者下午便衝進綠區的共和宮（Republican Palace），昨夜作為政府大樓和外交使館所在地的綠區還遭到砲擊。

衝突一直持續到今天上午，現場槍聲和火箭推進榴彈的爆炸聲響大作，薩德的支持者、軍方和「人民動員」（Hashed al-Shaabi）的人馬互相攻擊。人民動員曾是伊朗支持的準軍事組織，後來整合進伊拉克部隊。

聯合國駐伊拉克使團警告情勢「極度危險的升級」，要求各方「克制，勿採取可能導致事件越演越烈的行為」，並稱「國家存亡正處於危急關頭」。