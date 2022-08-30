來自嘉義的樂團美秀集團（以下簡稱美秀），他們以〈捲菸〉、〈米兒〉、〈電火王〉等多首膾炙人口的歌，出現於大眾視野當中，更兩度入圍金曲獎，其獨特的「賽博龐克」、「台客」風格，在年輕世代中吹起一陣炫風，將於9月3日在台北流行音樂中心開同名演唱會的他們，此次接受本報邀請穿上台灣設計師品牌INF的作品，腳上搭配英倫靴鞋品牌Dr. Martens，碰撞出屬於美秀難以言語形容、獨一無二的時尚魅力。

美秀集團由主唱狗柏（左起）、鼓手鍾錡、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、貝斯手婷文等人組成。（攝影/石智中、服裝/INF）
美秀集團由主唱狗柏（左起）、鼓手鍾錡、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、貝斯手婷文等人組成。（攝影/石智中、服裝/INF）

在本屆金曲獎美秀以賽博台客之姿走紅毯，修齊以近期在時尚界刮起風潮的「芭比粉」中空套裝現身，冠佑、婷文則是標準的Y2K風格，鍾錡、狗柏則以黑色系為主，前者以賽車服搭配米色寬褲，後者則以破格的洞洞裝，下身充滿尖刺的褲裝則與上身肩膀上的配飾相互呼應，在觀眾心中刻下最深刻的印象，對此美秀對該造型表示，「這是以賽博台客的美學出發，搭配Y2K的美學做基底，在部分設定上則從2000年時期的Icon們，偷一些經典造型和元素致敬與延伸。」而這個「竊取」的行為則是對知名導演昆汀·塔倫提諾「致敬」學習而來的。

美秀集團近期以「賽博台客」為造型主軸，期盼能帶動更多人一同創作屬於台灣的賽博台客風潮。（攝影/石智中、服裝/INF、鞋/Dr. Martens）
美秀集團近期以「賽博台客」為造型主軸，期盼能帶動更多人一同創作屬於台灣的賽博台客風潮。（攝影/石智中、服裝/INF、鞋/Dr. Martens）

如同他們在金曲紅毯的造型，他們的歌曲與團名本身，都被貼上許多標籤、與特定元素作掛鉤，早期被貼上「台」這個標籤，近期他們則提出什麼樣的意象可被定義「台」這個疑問，「我們允許自己創造新的符號，帶著我們心中最頂尖的美感創作新的符號。」這就是他們近期所追求的「賽博台客」的態度，強調每個人都積極的創造，最後交由歷史來評斷出一個風格、一種符號，「不過我還是希望最後被給的標題是叫「賽博台客」，所以我們還是會繼續努力。」就像芭黎絲·希爾頓、布蘭妮·斯皮爾斯對於2000年起的Y2k風潮，具有一定的話語權，美秀集團也希望能夠成為這個年代、這個風格的話題、標誌性人物。至於這次將於北流舉辦的美秀集團「Amazing Show」同名演唱會的主視覺風格，以及相關的細節，他們表示「我們不是很喜歡把話說得很明白的人，不喜歡直接告訴你答案。」因此就保留至9月3日，觀眾們進場來定義、來感受。

INF 21AW 直解構Grunge西裝，1萬3000元。（INF提供）
INF 21AW 直解構Grunge西裝，1萬3000元。（INF提供）
INF 21AW 手肘後背解構襯衫，9300元。（INF提供）
INF 21AW 手肘後背解構襯衫，9300元。（INF提供）
INF 21AW 前擋片Grunge印花襯衫，7200元。（INF提供）
INF 21AW 前擋片Grunge印花襯衫，7200元。（INF提供）

此次美秀集團進棚拍攝，所著的服裝來自台灣設計師品牌INF 2021秋冬作品《時光機Time Machine》，設計師郭瑋統整台灣說從過去到現在的零售文化，將台灣早期的傳統柑仔店元素、超商量販元素以及近期的外送平台與電商文化元素放入其中，透過印有屬於那年代的標誌性圖騰印花，搭配Grunge Art藝術風格的筆觸，重組再造展現出一種後現代主義的色彩。

DR. MARTENS 馬汀大夫 8孔馬汀靴 ，8680元。（DR. MARTENS提供）
DR. MARTENS 馬汀大夫 8孔馬汀靴 ，8680元。（DR. MARTENS提供）
DR. MARTENS 馬汀大夫 厚底8孔馬汀靴，8980元。（DR. MARTENS提供）
DR. MARTENS 馬汀大夫 厚底8孔馬汀靴，8980元。（DR. MARTENS提供）
DR. MARTENS 馬汀大夫 拉鍊8孔馬汀靴，7880元。（DR. MARTENS提供）
DR. MARTENS 馬汀大夫 拉鍊8孔馬汀靴，7880元。（DR. MARTENS提供）

羅宏正首試華麗 直言難扮演
台北風味市集明起登場 感受職人溫度
BLACKPINK回歸集郵精品
#台客 #風格 #美秀集團 #色彩 #設計師