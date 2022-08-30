來自嘉義的樂團美秀集團（以下簡稱美秀），他們以〈捲菸〉、〈米兒〉、〈電火王〉等多首膾炙人口的歌，出現於大眾視野當中，更兩度入圍金曲獎，其獨特的「賽博龐克」、「台客」風格，在年輕世代中吹起一陣炫風，將於9月3日在台北流行音樂中心開同名演唱會的他們，此次接受本報邀請穿上台灣設計師品牌INF的作品，腳上搭配英倫靴鞋品牌Dr. Martens，碰撞出屬於美秀難以言語形容、獨一無二的時尚魅力。

美秀集團由主唱狗柏（左起）、鼓手鍾錡、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、貝斯手婷文等人組成。（攝影/石智中、服裝/INF）

在本屆金曲獎美秀以賽博台客之姿走紅毯，修齊以近期在時尚界刮起風潮的「芭比粉」中空套裝現身，冠佑、婷文則是標準的Y2K風格，鍾錡、狗柏則以黑色系為主，前者以賽車服搭配米色寬褲，後者則以破格的洞洞裝，下身充滿尖刺的褲裝則與上身肩膀上的配飾相互呼應，在觀眾心中刻下最深刻的印象，對此美秀對該造型表示，「這是以賽博台客的美學出發，搭配Y2K的美學做基底，在部分設定上則從2000年時期的Icon們，偷一些經典造型和元素致敬與延伸。」而這個「竊取」的行為則是對知名導演昆汀·塔倫提諾「致敬」學習而來的。

美秀集團近期以「賽博台客」為造型主軸，期盼能帶動更多人一同創作屬於台灣的賽博台客風潮。（攝影/石智中、服裝/INF、鞋/Dr. Martens）

如同他們在金曲紅毯的造型，他們的歌曲與團名本身，都被貼上許多標籤、與特定元素作掛鉤，早期被貼上「台」這個標籤，近期他們則提出什麼樣的意象可被定義「台」這個疑問，「我們允許自己創造新的符號，帶著我們心中最頂尖的美感創作新的符號。」這就是他們近期所追求的「賽博台客」的態度，強調每個人都積極的創造，最後交由歷史來評斷出一個風格、一種符號，「不過我還是希望最後被給的標題是叫「賽博台客」，所以我們還是會繼續努力。」就像芭黎絲·希爾頓、布蘭妮·斯皮爾斯對於2000年起的Y2k風潮，具有一定的話語權，美秀集團也希望能夠成為這個年代、這個風格的話題、標誌性人物。至於這次將於北流舉辦的美秀集團「Amazing Show」同名演唱會的主視覺風格，以及相關的細節，他們表示「我們不是很喜歡把話說得很明白的人，不喜歡直接告訴你答案。」因此就保留至9月3日，觀眾們進場來定義、來感受。

INF 21AW 直解構Grunge西裝，1萬3000元。（INF提供）

INF 21AW 手肘後背解構襯衫，9300元。（INF提供）

INF 21AW 前擋片Grunge印花襯衫，7200元。（INF提供）

此次美秀集團進棚拍攝，所著的服裝來自台灣設計師品牌INF 2021秋冬作品《時光機Time Machine》，設計師郭瑋統整台灣說從過去到現在的零售文化，將台灣早期的傳統柑仔店元素、超商量販元素以及近期的外送平台與電商文化元素放入其中，透過印有屬於那年代的標誌性圖騰印花，搭配Grunge Art藝術風格的筆觸，重組再造展現出一種後現代主義的色彩。

DR. MARTENS 馬汀大夫 8孔馬汀靴 ，8680元。（DR. MARTENS提供）

DR. MARTENS 馬汀大夫 厚底8孔馬汀靴，8980元。（DR. MARTENS提供）