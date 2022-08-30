苗栗縣民進黨籍縣議員劉順松，年底有意爭取連任，不過他今年8月初因為感染新冠肺炎住院，前天28日病情惡化，經搶救後30日下午仍宣告不治病逝，享壽70歲。

現年70歲的劉順松，年過半百才從食品界退休從政，擔任過2屆里長、1屆鎮民代表，2014年投入苗栗第4選區議員，但當時高票落選，後來因為同選區議員陳碧華因案遭解職，劉順松以落選頭遞補上任，今年年底選戰，劉順松原本也要爭取連任，但如今不幸因病過世，讓地方政壇都感到惋惜。

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