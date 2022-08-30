民進黨前立委鄭寶清27日晚間出席由名嘴吳子嘉、朱學恒、黃暐瀚、李偉華主持的「董事長開講」粉絲見面會，現場宣布參選桃園市長，更端出政策牛肉，直言「年輕人在桃園買房，由政府來出自備款」。對此，前立委林濁水今（30）日在臉書上表示，「起手式居然是買屋頭期款政府付」，讓他傻眼「太過火了」。

鄭寶清27日現場致詞表示，「創新是窮人家的核子彈、是讓窮人過好日子的祕方」，希望桃園人能給他一個機會，來把民主的火種留下來，把公平正義留下來，把桃園未來留下來，讓下一代有前途、希望、未來。鄭寶清也端出政策牛肉，他坦言「我們現在年輕人最困難是買房子，食衣住行育樂，最大的滿足是在住房上面」，強調「以後年輕人住在桃園，他買房子的自備款，由政府負責」，鄭寶清也解釋，「若是建商蓋8樓，那麼政府就特別允許容積增加到10樓，增加的兩樓，一樓給建商、一樓給政府成立基金」。

鄭寶清更接著說「若這房子價值1000萬，房子自備款是200萬，那這個房子就可以直接幫5個年輕人買房子，只要用租房子的錢去還貸款就好了」。林濁水則表示，「起手式居然是買屋頭期款政府付，扯得太過火了」。

許多網友看完後紛紛留言表示「反正都是做不到，何不拼命芭樂票…」、「語不驚人死不休」、「總價2000，政府付200頭期款，看起來好像只需要負擔1800。錯，建商就會漲價到2200，你還是付2000」。但也有網友表示「外行就別發言，去看他的論文吧！新加坡是『國民住宅』最成功的國家，沒有之一」、「很好，本來就是政府應該做的」、「這一輩的，選戰還是滿有議題創造性的啊」。