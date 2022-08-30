【立綱氣象報報】天氣晴朗炎熱 山區局部午後雷陣雨│中視晚間氣象 20220830

第11號颱風「軒嵐諾」升級為強烈颱風，氣象局表示，軒嵐諾直接撲台機率低，不過其外圍環流卻會帶來大量水氣，明晚至周六（8/31-9/3）各地有雨，尤其北台灣降雨最為猛烈。氣象主播戴立綱表示，目前南邊的熱帶性低壓會增強為第12號颱風「梅花」，但受到藤原效應影響，兩颱最終會合併，「梅花」僅有2天壽命。

氣象局指出，明日各地多雲到晴，中午過後受熱力作用影響，西半部、東半部易有局部雷陣雨，而中南部降雨機率偏高，雲林以南山區有較大雨勢，午後降雨也有機會延續到天黑。

雖然軒嵐諾直接侵襲台灣本島的機率較低，不過明晚開始，颱風外圍環流接近，北部及東北部有不定時有陣雨的天氣，特別在基隆北海岸及北部山區容易有局部大雨或豪雨。

氣象局指出，颱風軒嵐諾周五（9/2）與台灣最接近，北台灣慎防大雨。（圖／取自氣象局臉書）

氣象主播戴立綱指出，軒嵐諾中心風速每秒51公尺，暴風半徑220公里，朝偏西南方移動，未來強度還會持續增強，而南邊還有一熱低壓，24小時內會增強為第12號颱風「梅花」，但受到藤原效應影響，兩颱最終會合併，戴立綱預估「梅花」僅有2天壽命。

軒嵐諾已升級為強烈颱風，預估周五（9/2）起轉北移動。（圖／擷取自氣象局）

受颱風外圍雲層影響，周四（9/1）北部、東部有短暫陣雨，且周邊海域風浪偏大；周五（9/2）南亞高壓強度減弱，預估軒嵐諾會從東方遠洋轉北移動，再加上北風吹拂，溫度略降，北台灣陰雨，北部山區、基隆北海岸不排除有大雨、豪雨；周六（9/3）起颱風逐漸遠離，周日（9/4）天氣好轉，但海邊風浪較大。