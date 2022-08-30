《壹蘋新聞網》，日前已向智慧財產局提出5個商標註冊案，原蘋果日報如認為有近似侵權問題，也可以主動提告。（圖／取自智慧財產局檢索系統）

17Live創辦人潘杰賢將台灣《蘋果新聞網》（台蘋）員工改聘至《壹蘋新聞網》，日前已向智慧財產局提出壹蘋文字、圖樣、文搭圖的5個商標註冊，預計明年1月排審。由其商標有蘋果圖樣，壹蘋名稱又近似壹傳媒集團，是否有讓消費者「混淆誤認」之虞？智慧局表示，蘋果日報自己去認定，如被侵犯有提告權利。

智慧財產局表示，商標有「先申請先註冊」原則，壹蘋新聞網目前已經提出5種圖形、文字、文搭圖的商標商請案，使用在書籍、娛樂、企劃等5種服務內容上，依照排程，要等明年1月才能審查。

未來審查重點，智慧局指出，會放在商標有無構成「近似」狀況，讓消費者混淆誤認。如果與前商標案有近似混淆問題，就會駁回，目前尚無法判斷。

至於壹蘋申請商標有一顆蘋果圖樣，名稱也與壹傳媒集團近似，是否原公司侵犯商標權？智慧局說，蘋果日報有提告權利，如認為有可向智財法院提告，由法院認定。