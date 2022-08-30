男星劉畊宏2021年帶著愛妻王婉霏和小孩移居上海後，兩人出了名愛運動，今年4月開始在抖音直播健身操，帶世界各地網友做運動，不到1個月粉絲數就突破2千萬，至今還是經常開直播跳操；劉畊宏今（30日）晚和王婉霏直播跳操時，他突然淚崩，透露在爆紅後有很多節目邀約，可以輕鬆上節目他卻不願意，因為希望全民能熱愛運動，讓網友看到也快哭了。

劉畊宏一家人移居上海後，沒想到在今年4月疫情嚴峻面臨封城窘境，夫妻倆乾脆在抖音開直播教居家健身，短時間內躍升全民健身教練，有時候帶著小孩一起跳，偶爾還會找其他也在上海的藝人連線運動，相當受歡迎；而劉畊宏健身教學不馬虎，邊跳邊鼓勵網友們，還能把每個動作都講解到位，避免有人跟著學卻受傷，讓很多「劉畊宏女孩」都能安心跳操。

不過，劉畊宏今晚開直播跳操時，跳到一半突然哭出來，講到這幾個月的生活，從自創的各種體操爆紅後，到近期直播人數已不像爆紅時火熱，他其實心裡有很多想法，坦言當時有很多節目邀約，他可以去輕鬆賺錢但都婉拒，因為很享受可以和網友們一起鍛鍊，「希望全民都能熱愛健身」，更希望大家對健身教練的印象不再是賣卡。

劉畊宏也非常感謝這幾個月來，一直都跟著他跳操的每一位網友，讓他覺得人生非常有意義，很感恩這段時光；不少網友看到劉畊宏感性的一面，紛紛大讚「挺佩服他的毅力，很多人走紅之後就開始飄了，但是他堅持下來了」、「他的直播間，就給我感覺挺真誠的」、「他真的很熱愛健身，我有他的百分之一就好了」、「我說要堅持一學期的，結果只堅持一天，我對不起他」。