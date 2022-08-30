國際籃球總會FIBA認證國際3對3籃球聯盟3X3.EXE聯盟賽，將於9月3日登場。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

國際籃球總會FIBA認證國際3對3籃球聯盟3X3.EXE聯盟賽，將於9月3日在正濱國中體育館登場，市長林右昌歡迎民眾到場，為選手們加油。

林右昌表示，3對3籃球賽是奧運新增的正式項目，3X3.EXE國際聯盟賽為世界最大跨國3X3籃球聯盟，前2年都有在基隆舉辦，並與基隆特色景點結合，得到極大迴響，並帶動運動風氣。

他提及，今年3X3.EXE國際聯盟賽由日本、泰國、紐西蘭及台灣等4個國家，共92隊組成，台灣有北區男子組6隊、南區男子組7隊，加上女子組8隊，連續第3年在基隆舉辦，讓民眾能近距離參與國際賽事，相當難得。

林右昌說，這次比賽女子組陣容不容小覷，除匯集許多國內現役的WSBL女將及UBA明星球員外，台北天淨隊及台北中華電信隊分別有國手陳芷英及徐詩涵參賽，精彩可期。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆是一座國際海港城市，在基隆正濱漁港周邊舉辦國際籃球賽事，相當特別。參與比賽的選手、加油團及旅客能參與體育盛事的同時，感受基隆城市蛻變的風貌，也歡迎走訪基隆旅遊景點。