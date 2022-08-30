外送項目玲瓏滿目，就有男子接到1張外送單，但他看到單子寫著「1500cc礦泉水36罐」，讓他傻眼PO罵「大哥你來鬧的吧！」；網友看到外送內容也大嘆「水純重54公斤」、「我上次才送15瓶，爬上5樓」，不過另外也有網有則認為，看到這種單，變直接選擇棄單「讓單飛吧！整人單」、「外送員兼搬運工，還好還有棄單的選擇」。

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他表示日前接到1張外送單，單子內容寫著「礦泉水1500CC」36罐，讓他傻眼在貼文表示「大哥你來鬧的吧！」。

外送員接到1張「1500cc礦泉水」36罐外送單，不禁大喊「大哥你來鬧的吧」。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我上次才送15瓶，爬上5樓」、「水純重54公斤，水喔」、「笑死36罐」、「總覺得這種單，派單看到就要先處理了，為什麼都要讓外送員傻眼呢？」、「每一罐都搓洞，送36個空瓶給他」、「送健康的」、「接起來後關掉app回家休息」。

另外也有網友則表示，接到這種單的處理方式是「我昨天有接到這張，接起來秒棄」、「想都不用想，秒棄」、「讓單飛吧！整人單」、「外送員兼搬運工，還好還有棄單的選擇」、「沒拆我就棄了」、「我一定棄的啦」、「我上次收到一單80瓶的忘記截圖直接拒單」。