加拿大產業研究機構TechInsights發布研究報告指出，中國最大半導體公司中芯國際技術上獲得真正的突破，其7nm技術是真正意義上的7nm技術，實現與英特爾、台積電和三星匹敵的7nm技術突破。而且中芯國際從14nm到7nm只花了2年時間，比起台積電的3年、三星的5年在速度上都更快，何況還是在被美國制裁限制進口EUV光刻機的情況下達成的。

綜合外媒報導，TechInsights上月揭露透過逆向工程分析發現，中國挖礦機公司MinerVa產品使用中芯國際7nm製程技術，這款產品早在2021年7月就已開始出貨，分析認為中芯7nm技術可能是複製台積電7nm製程技術。

中芯國際採用的技術和設計等諸多因素與台積電高度相似，專家認為，前台積電老將梁孟松對中芯這項技術成果功不可沒。（圖／新華社）

分析師還指出，中芯國際的半導體達到了一定的技術成熟度，若以「標準單元」為基準衡量，已經可以與英特爾、三星、台積電媲美。而且中芯國際採用的技術和設計等諸多因素與台積電高度相似，專家認為，前台積電老將梁孟松對中芯這項技術成果功不可沒。

作為行業巨頭的台積電和三星早已開始競爭先進的3nm半導體市場，甚至連2nm製程的量產也正著手進行。分析師認為，為了與台積電競爭，韓國總統尹錫悅還特赦了三星電子的高管李在鎔。比起這兩家公司的激烈競爭，中芯國際顯然還有些差距，但其取得的成就仍是前所未有的。

當然，中芯國際想要「彎道超車」與台積電、三星競爭，難度還是很大。因此，在產業佈局上，中芯國際選擇了技術更加成熟的28nm以上制程，並於前幾日簽署了一份價值約500億人民幣的、在天津建設12英寸晶圓代工生產線的協議。

美國總統拜登月初簽署美國的晶片法案後，加速推動將520億美元補貼分配給英特爾等半導體公司，凸顯拜登政府正迫切地提高美國對中國的競爭力。分析人士正在密切關注中芯國際的技術進展，希望了解美國對中國制裁是否會影響中國實現半導體自給自足目標。

此前晶片價格大跳水，部分晶片降幅達到驚人的80%，即便如此，中芯國際在2022年上半年的營收增長也已超過5成，達到近246億元人民幣。中芯國際表示，儘管消費電子需求疲軟，但結構性緊缺情況仍將繼續，在汽車、能源、工業等領域的需求仍保持穩健增長，以物聯網、數據中心、人工智慧、新能源汽車等為代表的新興增量市場對產能和技術創新提出更高的要求，積體電路行業需求增長和全球區域化趨勢不變，中芯國際對長期發展充滿信心。