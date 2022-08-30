張旭宣布板妹系列在YouTube頻道「張旭老師」已完結，未來將在「板妹王」展開第二季。（張旭老師YouTube）

台灣數學補教名師張旭在網路上經營有成，除了最為知名的成人平台Pornhub以外，YouTube也是他很早就進軍的一個重要影音平台，活色生香的板妹則是他最近推出教學影片的特色之一。不過近日張旭宣布，板妹系列終於告一段落，讓許多網友悲嘆「隨著板妹系列的結束，我也跟數學的緣分走到了盡頭…」。

張旭半年多前引進10位板妹拍起板妹系列，成功吸引不少粉絲。（翻攝自張旭數學YouTube）

張旭在YouTube頻道「張旭老師」推出《【最終話】板妹系列》，總結了半年以來10位超正板妹擦黑板的精華畫面，板妹芸寶說明，「感謝大家的支持，謝謝大家的陪伴，新的一年，如果你是正在讀書的同學，祝福你學業科科滿分，那如果你是正在社會上工作的朋友們，祝福你步步高升，接下來我們也會繼續努力認真的拍片，也希望大家可以多多支持」，最後則依序出現10位正妹及張旭做結尾。

張旭預告未來將在新頻道繼續分享板妹影片。（翻攝自張旭數學YouTube）

張旭表示，半年來他把自己的頻道當成畫布，拍了70幾部的板妹系列影片，邀請10位板妹擦黑板，成為他相當特別的回憶，「只是這個頻道教學影片才是主軸，板妹系列只是其中一個分支，所以也到了該是結束這個系列的時候了」。雖然板妹系列告一段落，不過張旭也預告，未來他會在新的頻道【板妹王】繼續更新板妹影片。

對此，許多網友紛紛回應，「隨著板妹系列的結束，我也跟數學的緣分走到了盡頭…」、「很感謝老師，最多的收獲是十分逼近法跟夾擠定理」、「老師，用你的影片準備考試，精氣神完全被榨乾，最後名落孫山，但這是我人生最棒的回憶」、「最好是繼續拍下去哦，微積分是沒有盡頭的」。