33歲英國男星馬修·路易斯（Matthew Lewis）過去演出電影《哈利波特》系列中的小胖弟「奈威」而走紅，長大後蛻變成183公分的肌肉猛男，更在4年前成為人夫。近日，馬修在社群平台控訴加拿大航空把他的頭等艙機票撕爛，要他改搭經濟艙；對此，加拿大航空留言回應了。

馬修26日在推特公開點名加拿大航空是「北美最差的航空公司」，原來他上周五早上已預訂從奧蘭多飛到多倫多的頭等艙，當天抵達奧蘭多國際機場的頭等艙登機口時，一名航空人員沒有提前通知或解釋，當場把他的頭等艙機票撕爛，只撂下一句「航空滿員飛行」，擺明不讓馬修搭乘。

馬修痛罵加拿大航空是北美最差勁的航空公司，對此加拿大航空感到遺憾。（圖／推特@mattdavelewis）

馬修後來拿到經濟艙的機票，被迫降等飛行，完全沒有獲得航空公司的道歉或改搭另一台頭等艙的機會，傻眼之餘越想越氣，「我從沒經歷過這樣的事情，他們的回應還說，如果我想投訴或退款，我必須與他們聯繫！」

馬修認為這是非常荒謬的政策，明明他都按照正常的流程買機票，竟還會遇到這種瞎事；馬修接受《多倫多CTV新聞》採訪時，直言：「社會不應該對超賣機票，然後將人趕下航班的暴利行為正常化。」

加拿大航空在推特看到馬修的抱怨文後，在下方留言回應：「嗨，馬修，我們很遺憾聽到這個消息。請向我們發送有關此問題的更多詳細訊息，我們將查看是否可以提供幫助。」而《多倫多CTV新聞》採訪加拿大航空窗口時，對方答覆：「由於此事正在調查中，目前無法進一步發表聲明。」