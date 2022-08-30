陸軍官校一段疑似學生集體霸凌影片今天在網路瘋傳，畫面中顯示2名3年級學弟壓著4年級學長洗澡，不僅出拳毆打屁股、熱水澆淋身體，導致學長屁股紅腫，痛到翻滾，不過經官校查證，這是3名去年畢業生1年多前在校盥洗期間嬉鬧所拍攝，不知影片為何傳出，造成外界觀感不佳，將加強要求所屬嚴守分際，嚴禁類似行為再發生。

陸軍官校政戰主任蔡尚武表示，針對網傳陸軍官校學生浴室行為失當影片，經查為2020年10月間3名在校學生於盥洗期間嘻鬧所拍攝，3名學生已於2021年畢業，目前均於部隊擔任官職，當時幹部也已經離開學校。

主任蔡尚武表示，官校找來3人釐清案情，確認是2名學弟與學長嬉戲打鬧，否認是集體霸凌事件，由於過去學生行為失當會記過處分，但因3人均已畢業任官，無法以校規懲處3人，僅能加強嚴守分際，並宣導資通安全規定，強化軍法紀觀念，嚴禁類似行為再生。

此外，因網路散播之不雅影片，涉及相關法律責任，校方也請民眾切勿再轉傳。