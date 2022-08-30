36歲香港女星吳雨霏，2015年和初戀男友、「網球王子」洪立熙（Brian）在美國登記結婚，婚後育有一對兒女，今年6月秘密生下第三胎，昨(29日)她曬出近照，不僅產後仍維持姣好身材吸睛外，還意外曝光5千萬港幣(約台幣1億9千萬)豪宅內裝。

吳雨霏在社群曬出生活近照，只見穿著白色背心的她，看上去已恢復產前好身材，四肢纖細完全不像生過3胎，讓人驚嘆不已。此外，她也意外曝光豪宅內裝，除了可一窺無敵大海景，景觀相當美麗外，室內裝潢簡約有設計感，且相當寬敞，非常舒適。

吳雨霏近照曝光億萬豪宅內裝。(圖／取自吳雨霏IG)

據悉，這間豪宅是吳雨霏懷第一胎時，洪立熙買來迎接寶貝兒子出生，當時不僅將寶寶房布置成遊樂園，讓他出生後有自己的小空間，屋外還有大花園可讓吳雨霏閒暇時種種菜，相當舒適寬敞。

吳雨霏曾是人氣女子組合Cookies的成員、樂隊Ping Pung的主唱，16歲時以最年輕姿態打破香港樂壇四大頒獎禮獲獎記錄，之後單飛後仍依舊成績亮眼，而她曾和港星余文樂交往，分手後她和初戀男友洪立熙舊情復燃，2015年在美國登記結婚。