在比特幣價挫、NFT被刪除的現在，還有打著Web 3.0建造者名義的新創團隊可以募到大錢，就屬元宇宙名人 Gabriel Leydon和Halbert Nakagawa新創立的Limit Break Inc.，才有這個能耐。

Limit Break Inc.最新宣佈，已從Buckley Ventures、Standard Crypto和Paradigm Ventures籌集了2億美元的投資資金，加入早先從FTX、Coinbase Ventures、Anthos Capital、SV Angel和Shervin Pishevar等投資者籌集的資金池裡。

常以名人作為廣告代言的Machine Zone，有市場最受歡迎的免費遊戲《Game of War》、《Mobile Strike》和《Final Fantasy XV: A New Empire》，創立人就是Nakagawa和Leydon。然而，Leydon說，「免費遊戲時代即將結束，這是Limit Break 將取而代之！」

Limit Break於2021年8月成立，針對市場流行好一陣子的「免費遊戲」(Free-to-Play) ，改採全新方式經營，第一個嘗試是DigiDaigaku NFT系列，並預計以「免費鑄造遊戲」(Free Mint Games) ，取代2021年主導NFT領域的IPO式融資，允許遊戲創作者出售未來數億美元的「邊玩邊賺」(Play-to-Earn) 遊戲部分。

Leydon表示，Web 3.0遊戲不一定自然生成，它需要人們正確地設計和建造，「這些人正在Limit Break工作！」