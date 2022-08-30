暢銷書「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）多次示警全球金融環境嚴峻，近期再度警告房地產、股票、黃金、白銀等資產都將崩潰，一場超越2008年金融風暴的大崩盤即將來臨，屆時數百萬人都會被洗出場。

為抑制高漲的通膨，聯準會（Fed）誓言持續強力升息，市場對經濟衰退隱憂更勝通膨。商業內幕報導，清崎近日多次在推特發文，針對當前的金融環境發出警訊，警告投資人即將迎來大崩盤的同時，也呼籲投資人可以逢低抄底，抓緊這個「致富時機」。

清崎27日貼文表示一切都將暴跌，諸如房地產、股票、黃金、白銀，甚至是比特幣都將崩盤。報導指出，由於利率的上升推升抵押貸款成本，美國住房需求冷卻，而黃金和白銀在過去幾周也大幅下跌。

之後清崎又於29日發文稱，2008年金融風暴是致富的好時機，當時一切都在拋售，而他則貸款數百萬美元從房地產市場中「撿便宜」，如今，他預期超越金融風暴更大規模的崩盤即將來臨，將有數百萬人被洗出場。他呼籲投資人切勿恐慌，應該「逢低抄底」撿便宜。

清崎自去年夏天表示這是「歷史上最大的泡沫」，並預測Fed調高利率冷卻經濟，將導致全球出現歷史上最嚴重的崩盤。而這幾個月，清崎則持續呼籲人們囤物資，以應對這40年來最具威脅的通膨。