YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，該團隊以模仿《中國有嘻哈》而廣爲人知，蕾菈因火辣的身材和混血外貌被不少人稱爲女神。近日，有網友指出另一位YouTuber「蘿拉」的頻道名稱疑似抄襲「蕾菈」，甚至頻道LOGO及配色都極其相似，引發熱議。針對此事蘿拉也回應了，表示兩人有溝通過，不是網友想的那樣。

YouTuber蘿拉近日更新個人頻道，公開回應抄襲事件，直言：「真的很莫名其妙，我本來是想要找蕾菈feat這一集，但是後來我跟蕾菈聊了一下，她也覺得你們很無聊」，她說因為這件事情還上新聞，不過有好的也有壞的，蘿拉說：「我決定放飛自我，我要直接飛上天」，介紹本次的主題是要挑戰開輕航機。

身材很好的蘿拉換上飛行服後由教練帶領飛上雲霄，才飛沒多久她就坦承自己有感覺到暈，讓教練急到反問：「小姐，妳剛剛不是說妳不會暈的嗎，妳騙我是不是啊？」下機後蘿拉換上火辣比基尼，綁帶式設計露出東西雪白雙球，她跟著教練一起換機油，之後也和輕航機合影留念，波濤洶湧的好身材讓網友大飽眼福。

（來源／蘿拉是我LA youtube）

蘿拉和輕航機合影。（圖／截取自蘿拉是我LA）

影片釋出後，許多網友紛紛在底下留言：「這個身材真的合理嗎」、「太美了～我也要去解鎖開飛機」、「性感美女」、「超辣」、「不要想不開就好」、「最美最性感的飛機師」、「帶我飛高高~」、「太帥了吧，好喜歡，我也想飛」。