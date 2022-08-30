宣布參選桃園市長的民進黨前立委鄭寶清強調，民進黨的核心價值是「清廉、勤政、愛鄉土」，但現在的民進黨已背離建黨精神，他提出「新黨外運動」，希望回到建黨初衷，找回早期黨外運動的精神，站在人民的立場思考，為人民做事，真正建立一個民主、自由、法治、人權的社會。對此，資深媒體人鄭師誠今（30）日就怒轟現在的政治人物，直言「人民要的就是無色覺醒，可以過上好日子」，引發討論。

鄭師誠今日在網路節目《庶民大頭家》中指出，中華民國憲法第一條，「中華民國基於三民主義，為民有、民治、民享之民主共和國」，都是民啊。鄭師誠怒轟，「你們這些政治人物在那邊愛台灣、在那邊什麼國，對不起，那跟我們毫無關係。水電、瓦斯每個月都要繳的錢，這就是我們人民生活，這就是我們人民想要的」。

鄭師誠說：「成立一個數位部200多億，我們要調個薪水，基本工資調漲8塊錢、月薪調1250元，然後就說今年因為消費者物價CPI調高，所以我們這個基本工資還要再調高一點，一次調一千多塊，請問一下有用嗎？沒有用。」鄭師誠坦言，「我們人民要的就是無色覺醒，要的就是能過上好日子，你們政治人物那一套，對人民來說一直都不管用」。

鄭師誠更說，民進黨又要採取報復手段，「張善政抄襲」來這套，烏煙瘴氣的戰術一點用都沒有，我們人民要過好日子，「一天到晚成立那個部、這個部，哪一個部是要人民繼續過好日子的？沒有任何部會，就是整我們而已」。鄭師誠強調，「人民如果再不崛起，讓這些政治人物這樣搞，我們永遠沒有好日子過」。