英國哈利王子的妻子梅根接受專訪表示，她和丈夫很「興奮」過去在英國時能「破壞階級制度」；她還說有人告訴她，當她嫁入英國王室時，大家就像慶祝曼德拉出獄一樣上街狂歡。

梅根在美國雜誌The Cut最新一期的訪談內容今天登上英國各報頭條。

「鏡報」報導，梅根回憶她在2019年參加電影「獅子王」（The Lion King）的倫敦首映式。期間一名演員私下告訴她，大家就像慶祝南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）當年從獄中獲釋一樣，慶祝她嫁入王室。

她說：「我當時剛生下亞契（Archie）。那是一段很痛苦的日子，我很害怕出門。」

她記得一名來自南非的演員把她拉到一旁，「他看著我，然後輕聲說，『我想讓妳知道，當妳嫁入這個家族時，我們在街上狂歡，一如我們慶祝曼德拉出獄』。」

被問到在她、她自己的家族，以及英國王室之間，是否存在寬恕的空間時，梅根回應，要「原諒」並不容易。

梅根說，「我認為原諒非常重要，比起原諒，不原諒更耗費心力。但要做到原諒，需要付出很多努力」。

41歲的梅根和37歲的哈利自2020年初宣布不再履行王室義務，並離開英國搬往美國後，他們與英國王室之間的關係就陷入緊張。

兩夫婦搬到加州後，開始公開談論在英國王室的不愉快過往，更在去年接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時拋出震撼彈。

梅根當時表示，在她懷孕時，王室曾有人和哈利討論孩子的膚色會有多黑。哈利還說，父親查爾斯王儲已有一段時間不願接他的電話。

The Cut詢問梅根與英國小報之間的隱私權訴訟，她表示，「有毒的小報文化」對她和哈利的家庭都帶來了糟糕的影響。

她說，「哈利告訴我，『我在這過程中失去了我爸』。他其實不必經歷和我一樣的事情，但這是哈利自己的選擇」。

梅根的訪問內容曝光後，親近查爾斯的消息人士透露，查爾斯可能會對哈利「失去我爸」的這番言論感到難過。消息人士說，「查爾斯王儲愛他的兩個兒子」。

梅根的發言人之後解釋，梅根指的是她與自己父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）的關係破裂，她希望這種情況不會在哈利和查爾斯身上重演。

查爾斯王儲當年曾在湯瑪斯馬克爾無法出席婚禮時代替她的父親，挽著梅根走上溫莎城堡的紅毯。但自兩人卸下王室職務後，據報哈利與父親的關係陷入緊張。