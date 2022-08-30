烏克蘭軍隊在南部赫松市附近展開反攻，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲俄軍想保命就快跑；俄軍火砲擊中烏克蘭第2大城哈爾科夫，造成至少5人喪生、7人受傷。

● 烏南展開反攻 澤倫斯基喊話俄軍：想保命就快跑

烏克蘭軍隊29日在烏南赫松市（Kherson）附近展開反攻，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲俄羅斯軍隊快跑，表示烏軍將收復國家領土，但俄國稱這回攻勢已失敗。

路透社報導，俄烏雙方戰事膠著，迄今已造成數千人死亡，幾百萬人流離失所，城市一座座遭摧毀，且在前所未見的經濟制裁下，還造成全球能源與糧食危機。而就在昨天，烏軍在南部赫松地區發動反攻。

澤倫斯基29日在晚間演說中誓言，烏軍將把俄軍趕到「邊界」去。他說：「俄羅斯軍隊想保命，現在就快跑，回家去。烏克蘭正在收復國家領土。」

● 俄軍砲擊哈爾科夫市中心 市長：至少5死7傷

烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Igor Terekhov）表示，俄軍火砲30日擊中市中心，造成至少5人喪生。

法新社報導，泰芮可夫在社群平台Telegram的發文還說，另有7人在攻擊中受傷。

哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）通報的死亡人數較少，為4名，並說另有4人受傷。

● 俄烏戰爭破壞黑海生態 5千隻海豚因俄軍聲納死亡

烏克蘭科學家魯塞夫（Ivan Rusev）每天巡視黑海沿岸檢查有無海豚擱淺，他估計俄烏戰爭爆發以來已有5000隻海豚死亡，並指俄軍使用的聲納是海豚死亡的罪魁禍首。

法新社報導，63歲的魯塞夫在黑海沿岸細白的沙灘來回巡視，慶幸29日沒有發現任何海豚屍體。片刻前，他以為有隻海豚擱淺在沙灘上，衝過去之後發現幸好只是「纏繞在一塊的漁具」。

魯塞夫是圖茲利河口國家自然公園（Tuzly Estuaries National Nature Park）的研究主任，這座自然公園位在烏克蘭西南部比薩拉比亞（Bessarabia）地區的保護區，占地280平方公里。

● 烏克蘭軍隊反攻南部 俄國：擊退攻勢造成重大損失

俄羅斯軍方29日表示，俄國部隊挫敗了烏克蘭軍方在烏南赫松地區和尼古拉耶夫地區（Mykolaiv）發起的反攻，並對基輔當局的部隊造成「重大損失」。

俄羅斯國防部透過聲明指出，烏克蘭總統澤倫斯基下令他的部隊從3個方向發動攻擊，但「敵人最新一次進攻行動的嘗試已經慘敗」。

俄國國防部還提到，俄軍摧毀26輛戰車、32輛裝甲車和2架蘇愷25型（Su-25）戰機，烏克蘭更損失超過560名官兵。