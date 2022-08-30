現場支持者反應熱烈，林佳龍也再次重申社福政見以及交通建設的願景，強調新北市議會要過半，未來當選新北市長之後才能順利推動。(林佳龍競選辦公室提供)

民進黨新北市長候選人林佳龍今(30)日早上前往登記參選之後，下午又參加新北市工業區後援會成立，晚上又到蘆洲、三重連趕兩場造勢造勢，分別參加新北市議員參選人顏蔚慈以及邱婷蔚所舉辦的座談會，現場支持者反應熱烈，林佳龍也再次重申社福政見以及交通建設的願景，強調新北市議會要過半，未來當選新北市長之後才能順利推動。

林佳龍表示，鄉親的熱情無法擋，更重要的是37位議員參選人都動起來，號召各自的支持者來聽他的演講，自己也提出政見，並且從現場的互動可以看到，大家支持新北大翻新。

他說，新北已升格12年，但並沒有成為新的台北、新的首都，所以提出的訴求得到很大的迴響，特別是10萬元的青年成家基金補助、65歲以上長者免費裝假牙、增加公托的班數，針對新北市未來的交通規劃，尤其是環狀線時代的來臨，要把整個捷運路網串聯，像珍珠串成項鍊，再加上高、快速公路網立體化，這些都得到鄉親很大的迴響，所以很有信心。

林佳龍指出，第一階段從自己接受徵召提名、組成競選總部，到跟議員參選人的聯合造勢，已經奠定很好的基礎，今天正式登記為候選人，之後會再擴大造勢活動，也會全面地提出更多的政見，來贏得市民的支持。

另外，林佳龍除了再次提及包含將五泰輕軌升及成中運量的西北捷運、高快速道路全面高架立體化、停車場等等的交通建設願景，以及包括對新人10萬的青年成家基金、65歲以上長者免費裝假牙、24小時住宿型的長照中心、增加300班「2-3 歲公幼專班」、增加敬老愛心卡點數並擴大使用範圍等社會福利外，也承諾當選會調整重陽敬老金的數目。

他說，有長輩反應現在1500元的敬老禮金讓他們「領得毛毛的」，所以當選後承諾會從1500元增加到至少1600元，因為「喜事要包雙數的」。