民主進步黨新北市中和區議員候選人張嘉玲團隊今（30）協同市長候選人林佳龍、另外36名同黨議員參選人，前往新北市選舉委員會登記參選，現場一致高呼「新北大翻新，議員全壘打」，展現高度團結。

張嘉玲本人因確診隔離無法親自陪同，但仍由執行總幹事楊恒忠陪同林佳龍。之後，張嘉玲也委請丈夫朱財慶代理前往選委會登記，正式登記成為中和區的議員候選人。

張嘉玲說，因為自己日前確診，無法親自前往登記，於是跟丈夫討論，請身為總統秘書的朱財慶特別跟總統蔡英文請假，代替自己登記參選。

張嘉玲表示，夫妻倆一路跟隨蔡英文十多年，此次參選由丈夫代理登記，意義更是特別，盼望不辜負蔡總統一路來的栽培與期待，正式登記成為候選人後會持續努力，為服務新北市的朋友盡心盡力。

現為總統秘書的朱財慶，與張嘉玲是民進黨內的一對佳偶，兩人的感情之路與民進黨的執政過程緊密相關。2012年，兩人分別是別任青年部副主任、婦女部主任，一起為時任黨主席的蔡英文輔選，之後包括朱財慶求婚、兩人結婚都是在蔡總統面前，由總統見證，總統當證婚人。

後朱財慶成為蔡英文主席的秘書，2016年兩人再度合體拚大選。勝選後朱財慶進入總統辦公室，張嘉玲擔任立法院長辦公室主任，同為民進黨執政團隊，陪蔡總統經歷許多改革及政策規劃執行。2020年，張嘉玲再進入總統府擔任秘書長辦公室主任，兩人繼續攜手為台灣及蔡總統執政團隊打拚。

立法委員羅致政表示，張嘉玲這兩天確診，沒辦法親自來登記，改由她先生代替。她的先生在總統身邊相當長的時間，所以總統也不時關心她的選情。這次非常有信心，以張嘉玲在地方的衝勁，以及她過去的經驗，團隊越來越強、越來越大，有信心這一次能成功為中和爭取第三席。

立法委員江永昌表示，身為這次選戰民進黨的中和區督導，除了要輔選市長參選人林佳龍，也要幫忙中和區的3位市議員參選人。

除了兩位立委外，張嘉玲競選團隊成員、小英之友會幹部與志工也早早就到場，在立委江永昌的帶領下，全員一起在選委會門口替張嘉玲高呼凍蒜，展現競選夥伴們團結一心的氣勢。